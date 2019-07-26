أشاد ببلماضي الذي قاد «الخضر» إلى التتويج من خارج الديار..

كشف وزير الشباب والرياضة، رؤوف برناوي، أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، كان يفكر فعلا في الاستقالة من منصبه.

وهو القرار الذي أعلمه به قبل نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي جمع الخضر بمنتخب السنغال.

وأكد برناوي في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس، أن رئيس الفاف كان يفكر في اتخاذ هذا القرار بالنظر إلى

الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، وأوضح في هذا الصدد: «الجميع يعلم أن رئيس الفاف كان

متعبا وتلقى العديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة، كما أن التشكيك في شرعيته على رأس تلك الهيئة آلمه،

إضافة إلى الحملة الإعلامية التي تعرض لها قبل وبعد نهائيات كأس أمم إفريقيا»، وأضاف: «زطشي كلمني قبل

النهائي وأعلمني برغبته في الاستقالة مباشرة بعد الكان، وطلبت منه التريث، حتى بعد التتويج بقي مصرّا قراره

وأظن أن ردة فعله كانت مبررة وأي شخص آخر كان سيفكر بنفس الطريقة». وفي تصريح آخر، على هامش

حضوره مراسم افتتاح دورة «كوكا كولا»، أول أمس، قال: «المنتخب المغربي خسر في دور متقدم ولم تكن

هناك ضجة إعلامية، نفس الشيء في مصر وتونس، منتخبنا فاز ونريد صنع ضجة إعلامية لزعزعة استقراره،

كهيئات رسمية ندعم النجاح وأتمنى أن يدوم الاستقرار في الرياضة وفي الاتحادية، ونغتنم هذه الفرصة لتهنئة

المنتخب مرة أخرى على التتويج التاريخي بالقاهرة». وأشاد برناوي مطولا بالمنتخب وجماهيره حيث قال:

«المنتخب الجزائري قدم كأس أمم إفريقيا راقية والجمهور الجزائري يعرف كرة القدم، الغرينتا التي ظهر بها

رفقاء محرز جعلتنا نشعر أننا سنحقق اللقب منذ المباراة الأولى»، وأضاف: «نرفع القبعة لبلماضي وطاقمه الفني

الذي تحكم في زمام الأمور منذ المباراة الأولى»، وأردف: «بلماضي يعرف جيدا كيف يظهر الجانب الجزائري في خطته التكتيكية.

كما أنّه وجد راحته مع الجميع وأظهر جودته كمدرب مع المنتخب، فقد فاز باللقب خارج الجزائر وفي القاهرة».