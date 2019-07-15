برناوي: “سنعمل على إعادة 1200 مناصر ضيعو رحلة العودة إلى الجزائر”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي أن السلطات الجزائرية ستعمل على إعادة 1200 مناصر رفضو العودة إلى بعد نهاية الدور ثمن النهائي.

ونزل وزير الشباب والرياضة ضيفا على التلفزيون الوطني أمسية اليوم الإثنين للحديث عن تأهل الخضر إلى نهائي الكان قائلا:

“عدد الجزائريين بالعاصمة المصرية القاهرة أصبح رهيبا بالنسبة للمنافسين، تحدثت مع وزير الشباب والرياضة المصري، الذي صرح لي أن عدد الأنصار فاق 15 ألف مناصر، وهذا أمر يفرح الجزائر التي تبرهن مرة أخرى أنها دولة قوية من كل النواحي”.

وأضاف: “اللاعبين فرحو كثيرا بإلتفاتة السلطات الجزائرية التي تعمل على نقل الأنصار، ونحن بدورنا نقول لهم أنهم “يستاهلو” كل خير وأنا بدوري أحيي مرة أخرى الناخب الوطني جمال بلماضي على هذا النجاح”.

وإختتم حديثه قائلا: ” الجزائر لديها صورة حقيقية بأنها بلد يقدم إمتيازات كثيرة للشبيبة والرياضة الجزائرية، بنقل أكثر من 10 آلاف مناصر لحضور مباريات كأس أمم إفريقيا”.

“هناك 1200 مناصر رفضو العودة إلى الجزائر والبقاء في مصر لحضور لنهائي وأنا أبشرهم من هذا المنبر أن الجزائر “ماتسمحش” في أبناءها، وأننا سنعمل على إرجاعهم إلى أرض الوطن”.