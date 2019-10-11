برناوي: “سياستنا في مكافحة تعاطي المنشطات بدأت تعطي ثمارها”

أبدى وزير الشباب والرياضة، عبد الرؤوف سليم برناوي، ارتياحة الكبير للتقدم الذي تشهده الرياضة الجزائرية في مجال مكافحة المنشطات.

وخلال افتتاحه للطبعة الـ31 للمجلس الجهوي لمكافحة المنشطات، صرح برناوي: “السياسة التي تتبعها الجزائر في هذا المجال بدأت تعطي ثمارها”.

وأضاف: “لم نسجل أي حالة تعاطي منشطات في السنوات الأخيرة، وإقصاء بعض الرياضيين يتعلق بظاهر إجتماعية، لا علاقة لها بالرغبة في تحسين النتائج الرياضية”.

وتابع: “السلطات العمومية تولي إهتماما خاصا بمكافحة تعاطي المنشطات، بتسخير امكانيات مالية ومادية ضخمة، لتجنيب الرياضة الجزائرية هذه الظاهرة المشينة”.

وأردف الوزير عبد الرؤوف سليم برناوي: “أعتقد أننا في الطريق الصحيح، بل يمكنني القول أننا أضحينا مثالا يتوجب الإقتداء به على الصعيد الإفريقي”.