برناوي: “طوينا صفحة شرعية زطشي من عدمها”

إعتبر وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، بأن قضية شرعية زطشي من عدمها، تم الفصل فيها بعد المصادقة بالإجماع على الجمعية العامة للفاف.

وصرح برناوي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “نحترم القرار الذي اتخذه أعضاء الجمعية العامة، بمصادقتهم بالإجماع”.

وأضاف: “نحن ما علينا إلا إحترام رأي الصندوق، ورأي الجمعية العامة، وأظن أننا الآن قد طوينا صفحة الشرعية من عدمها”.

وتابع وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي: “الآن آن الأوان لنكون مسؤولين، وعلى قدر المسؤولية الملقات على عاتقنا”.

يذكر أن أعضاء الجمعية العامة، صادقو أمس الخميس، بالإجماع، على التقريرين الأدبي والمالي، خلال أشغال الجمعية العامة العادية للفاف.