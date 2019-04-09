“برناوي” :”على رئيس الفاف أن يتحمل مسؤوليته”

طالب الوزير الجديد للشباب والرياضة، عبد الرؤوف برناوي، من رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، التحرك ضد التهم الخطيرة الموجهة ضده.

وقال في تصريحات لـ”تلفزيون النهار” :”لقد كان لي حديث مع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وطلبت منه تحمل مسؤوليته كاملة”.

وأردف :”أنا مُتيقن بأنه سيتحمل مسؤوليته، وأدعوها للتحرك أمام هذه التصريحات الخطيرة التي تعنيها وتعنيها العدالة الجزائرية، لا الوزارة الوصية”.

وألمح الوزير لضرورة قيام مُسيري مبنى دالي براهيم، بالتوجه للعدالة، ليكون ذلك أحسن رد على القائلين بعدم “شرعية” زطشي.

وخرجت العديد من الوجوه في الآونة الأخيرة، تتحدث عن وجود “تزوير”، خلال الجمعية العامة الإنتخابية الأخيرة، لتعيين خليفة “محمد روراوة”.