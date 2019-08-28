برناوي: قضية إتحاد العاصمة في يد العدالة ولاتوجد مشكلة إسمها بلماضي

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرؤوف سليم برناوي، اليوم الأربعاء، أنه لاتوجد قضية إسمها بلماضي مؤكدا أن الإستقرار مهم.

تصريحات الوزير تضح حدا للشائعات الأخيرة التي تروج لوجود خلاف بين مدرب الخضر والفاف .

واضاف الوزير خلال تواجده بسيدي فرج الجزائر العاصمة، للإشراف على إختتام موسم الإصطياف، أنه ستكون محاسبة للإتحاديات الرياضية.

وأوضح الوزير أن هذه المحاسبة ستكون بعد نهاية الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

وبخصوص قضية إتحاد العاصمة، أكد برناوي أن قضية اتحاد العاصمة في يد العدالة وستجد حلا في اقرب الآجال.