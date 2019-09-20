برناوي: ” كل أندية المحترف الأول ستتحصل على تمويل من شركات عمومية”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي أن كل أندية المحترف الأول ستتحصل على تمويل من طرف الشركات العمومية بداية من هذا الأسبوع.

وتحدث برناوي في إتصال هاتفي عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن تمويل أندية المحترف الأول قائلا:

“الوزير الأول قدم تعليمات لأعضاء الحكومة من بينها قطاع الرياضة المخولة لإيجاد حلول بالنسبة للأندية، حيث تمكنا من توفير مؤسسات لكل الأندية الناشطة في القسم الأول في إنتظار أندية القسم الثاني”

وأضاف:” الحكومة الجزائرية تضع كل الوسائل من أجل تمويل الأندية، لكل للأسف على مستوى الأندية لا نرى النتائج مقارنة بالأموال التي يتم صرفها”.

“الأسبوع المقبل سننتهي من مشروع تمويل الأندية وهو في صالح الفرق المطالبة بالتنقل إلى التسيير المحترف مع الإعتماد على التكوين بالدرجة الأولى”.