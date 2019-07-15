برناوي: ” لاول مرة في بلد إفريقي يتم تخصيص 28 طائرة لنقل الأنصار”

هنأ وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي المنتخب الجزائري عقب تأهله إلى نهائي كأس امم إفريقيا 2019.

ونزل وزير الشباب والرياضة ضيفا على التلفزيون الوطني أمسية اليوم الإثنين للحديث عن تأهل الخضر إلى نهائي الكان قائلا:

“أهنئ الشعب الجزائري الذي إكتسب الفريق الجوهرة والمفخرة، كما أهنئ اللاعبين والطاقم الفني على هذا التأهل الذي جاء بفضل التركيز الذهني الكبير وهو ما سمح له بالصعود إلى المباراة النهائية”.

وأضاف”: هذا الفريق يملك مستقبل كبير، وأتمنى الرجوع بالكأس، هذا الفريق عندو مواعيد كبيرة على رأسها التأهل إلى نهائيات كأس العالم”.

وبخصوص تنظيم تنقل الأنصار إلى العاصمة المصرية القاهرة قال وزير الشباب والرياضة :

“قبل إنطلاق البطولة وضع الوزير الأول مخطط لنقل الأنصار إلى مصر، ففي الدور الأول من التصفيات نقلنا أزيد من 1200 مناصر، وقمنا بإرسال نفس العدد في الأدوار الإقصائية، واليوم الدولة الجزائرية وضعت كبيرة لنقل أزيد من 4800 مناصر، مع تخصيص 9 طائرات للجيش الوطني الشعبي تنطلق من تامنراستـ إيليزي وبسكرة والسماح لسكان الجنوب لتشجيع المنتخب الوطني”.