برناوي: «لا توجد حادثة بخصوص الأوسمة ولا يمكن تكريم كل أعضاء الفاف»!

أكد أن الدولة منحت موافقتها لاحتضان «كان 2021» في حال انسحاب الكاميرون

«القيل والقال لا يخدم الرياضة والجزائر ويجب الالتفاف حول هذا المنتخب»

كشف وزير الشباب والرياضة، سليم برناوي، أنه لا توجد أي قضية بخصوص رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، بعد كل الحديث الذي دار بسبب عدم نيله وسام استحقاق من رئيس الدولة.

مثلما كان عليه الحال مع اللاعبين والطاقم الفني للمنتخب، الذين عادوا بالتاج الإفريقي من مصر.

وقال برناوي في هذا الصدد في تصريحات صحفية على هامش تواجده، أول أمس، بالسفارة المصرية لحضور

الاحتفال بذكرى 67 للعيد الوطني المصري: «لا توجد حادثة، اللاعبون والطاقم الفني هم المعنيون بالتكريم،

وهل يكرم كل المكتب الفدرالي بمن فيهم كل المنتخبين؟»، وأضاف: «يجب الالتفاف حول الرياضة والمنتخب

وترك مصلحة المنتخب والجزائر هي الأسمى، كما يجب ترك الشوشرة والقيل والقال لأن ذلك لا يخدم كرة القدم والجزائر».

وتابع: «الآن لابد من طي هذه الصفحة وفتح أخرى جديدة، بعد هذا الفوز نتمنى أن يصبح للجزائر فريق فوز، لا

الاختفاء مجددا لثلاثين سنة، لأن هذا المنتخب لديه قدرات وباستطاعته اللعب لسنوات على المراتب الأولى،

ولهذا يجب الحفاظ على مكتسبات الجزائر بما فيها هذا المنتخب». وعن إمكانية احتضان الجزائر للنسخة

المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بالكاميرون قال: «هناك حديث وهذا شأن داخلي، لا نستبق

الأحداث لكن الجزائر منحت موافقتها لو تنسحب الكاميرون من تنظيم الدورة».