برناوي: “لست طامعا في خلافة بيراف لأن القانون يمنعني”

فند وزير الشباب والرياضة السابق عبد الرؤوف سليم برناوي، بأنه يطمع لخلافة مصطفى بيراف على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية.

ونزل وزير الشباب والرياضة السابق ضيفا على قناة “النهار” صبيحة اليوم الأربعاء، أين وجه إتهامات خطيرة لمصطفى بيراف قائلا:

“لست طامعا لخلافة بيراف على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، لأن القانون يمنعني، بما أنني كنت وزير سابق فأنا ملزم على الدخول في عطلة إجبارية لمدة سنتين”.

وأضاف: ” الجزائر تمتلك أبطال أكفاء بإمكانهم ترأس اللجنة الأولمبية، على غرار سليمة سواكري، محمود بوعنيق، وعبد العزيز درواز “.