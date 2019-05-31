“برناوي” لمُسيري الأندية الجزائرية :”إرفعوا المُستوى”

طالب وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، من مُسيري الأندية الجزائرية الرفع من مُستواهم والترفع عن الخرجات النارية وإحداث المشاكل.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”ما يحدث في الفترة الأخيرة، خاصة مع نهاية الموسم الكروي مؤسف، ولا يمُت للروح الرياضية بصلة”.

وأضاف في نفس السياق :”يجب على المسؤولين أن يرفعوا المُستوى ويطلعوا على المواثيق الأولمبية المُتعلقة بالروح الرياضية، والتي يفتقدون لها”.

وأكد خليفة، محمد حطّاب، بأن هيأته مُطالبة هي الأخرى بالتخلص من “لغة الخشب” من أجل مُعالجة هذا المُشكل العويص مُستقبلا.