برناوي: “لم نكن نعلم بوجود رضيعة في المنزل.. ويجب فتح تحقيق في ملابسات الحريق”

قال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية نسيم برناوي، أنه نشب حريق أدغال على مستوى غابة عين الرومانة صبيحة اليوم.

مشيرا في إتصال بـ”النهار”أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من تفادي كارثة بعدما تم إنقاذ طفلين ووالديهما.

مؤكدا أن عناصر الحماية المدنية لم تكن على علم بوجود الرضيعة ذات السنتين في الغرفة المجاورة بالمنزل.

وهو ما أدى إلى وفاتها بعدما تم إخراجها بصعوبة، خاصة وأن ألسنة النيران إنتقلت إلى 3 منازل مجاورة.

وأضاف ذات المتحدث، أن التدابير الوقائية لم تكن موجودة بالمنزل، خاصة وأن حزم التبن كانت أمام المنزل ما أدى إلى انتشار الحريق.

مشيرا إلى ضرورة فتح تحقيقات من قبل المصالح المختصة لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، خاصة مع إندلاعه في هذا التوقيت من الصباح الباكر.