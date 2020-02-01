برناوي: “ماكنتش نجي ناكل.. كنت نجيبلك الطبيب للدار”

ردّ وزير الشباب والرياضة السابق عبد الرؤوف سليم برناوي، على تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف المتعلقة بإيوائه لمدة ثلاث سنوات.

وصنع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف جدلا كبيرا عندما هدد بمغادرة استوديو النهار، صبيحة اليوم السبت بسبب مكالمة هاتفية من طرف وزير الشباب والرياضة السابق عبد الرؤوف سليم برناوي.

وكان بيراف قد أكد أن وزير الشباب والرياضة السابق كان يأكل مع أولاده في بيته لمدة ثلاث سنوات، ليرد عليه برناوي قائلا:

“صحيح أنني كنت أزورك في بيتك لمدة ثلاث سنوات، لكن ليس من أجل الأكل بل كنت أجلب لك الطبيب إلى المنزل في فترة مرضك”.