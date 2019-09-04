برناوي: “ما قامت به اللجنة الأولمبية غير مقبول”

أبدى وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، امتعاضة من تدخل اللجنة الأولمبية الجزائرية، في صلاحيات الإتحادات الرياضة.

وصرح سليم رؤوف برناوي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “لا يمكن أن تكون هناك مشاكل بين وزارة الشباب والرياضة التي تمثل دولة، مع اللجنة الأولمبية التي هي جمعية”.

وأضاف: “نحن دولة، من مهامنا تمويل ومراقبة أموال الشعب، وتدخلنا كوزارة لحماية الإتحاديات من التدخل الغير مقبول لجمعية اللجنة الأولمبية في شؤون الإتحاديات”.

وتابع: “ترشيح رياضيين في ألعاب القوى، من طرف اللجنة الأولمبية، للمشاركة في الألعاب الإفريقية بالمغرب، دون علم الإتحاديات، هو شيء غير مقبول”.

وختم وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي: “علينا وضع حد لهذه المشاكل التي لاتزال تتكرر منذ 1996”.