برناوي: “محرز أفضل لاعب في العالم”

هنأ وزير الشباب والرياضة، عبد الرؤوف سليم برناوي، الرياضة الجزائرية، من خلال رياض محرز، بعد تصنيفه ضمن أفضل عشرة لاعبين في العالم.

وصرح رؤوف سليم برناوي، لتلفزيون “النهار”: “أهنئ الرياضة الجزائرية، وكرة القدم الجزائرية، برياض محرز، الذي تواجد ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم”.

وأضاف الوزير: “شخصيا بالنسبة لي رياض محرز، هو أحسن لاعب في العالم، لأنه هو اللاعب الذي منحني أكبر فرحة، وأكثر فخر”.

وجاءت تصريحات وزير الشباب والرياضة، رؤف سليم برناوي، بعد تصنيف رياض محرز كعاشر أفضل لاعب في العالم من طرف “الكرة الذهبية”.