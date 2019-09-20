برناوي ” ملفات فساد على مستوى العدالة من أجل محاسبة أصحابها”

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برناوي ” ملفات فساد على مستوى العدالة من أجل محاسبة أصحابها”
بقلم عزيز محي الدين

أكد وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي”أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير ضد أي شخص يخطأ في حق الشعب الجزائري.

و أن جميع الملفات التي تتعلق بقضايا فساد المقدمة له سيتم معاقبة أصحابها من طرف العدالة.

وقال برناوي “هناك ملفات متواجدة على مستوى العدالة من أجل محاسبة أصحابها ، “.

مضيفا ” سيتم محاسبة من يسرق سنتيم من أموال الشعب الجزائري.

وكل ملف سيتم محاسبة و معاقبة أصحابه من طرف العدالة ”

” يجب ترك النميمة و التشويش و زرع الفتن”

مشيرا في الأخير أن “الرياضة واجهة كل دول العالم ” .


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