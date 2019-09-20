برناوي ” ملفات فساد على مستوى العدالة من أجل محاسبة أصحابها”

أكد وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي”أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير ضد أي شخص يخطأ في حق الشعب الجزائري.

و أن جميع الملفات التي تتعلق بقضايا فساد المقدمة له سيتم معاقبة أصحابها من طرف العدالة.

وقال برناوي “هناك ملفات متواجدة على مستوى العدالة من أجل محاسبة أصحابها ، “.

مضيفا ” سيتم محاسبة من يسرق سنتيم من أموال الشعب الجزائري.

وكل ملف سيتم محاسبة و معاقبة أصحابه من طرف العدالة ”

” يجب ترك النميمة و التشويش و زرع الفتن”

مشيرا في الأخير أن “الرياضة واجهة كل دول العالم ” .