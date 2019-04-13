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برناوي: “منحنا الإعانات الخاصة بالإتحاديات لمباشرة تحضيراتهم”

الرياضة
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برناوي: “منحنا الإعانات الخاصة بالإتحاديات لمباشرة تحضيراتهم”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، منحه الإعانات الخاصة بالإتحاديات الرياضية الوطنية، لتسهيل تحضيراتها للإستحقاقات الرياضية المقبلة.

وصرح سليم رؤوف برناوي، لتلفزيون “النهار”: “منحنا الإعانات اللازمة للإتحاديات، خاصة منها المقبلة على المنافسات الرياضية”.

وأضاف: “اتخذنا هذا الإجراء المستعجل، لتسهيل تحضيرات الإتحادات الوطنية، لضمان تأهلها للمنافسات المقررة في 2020”.

وتابع الوزير برناوي: “هذه أول سنة لي على رأس وزارة الشباب والرياضة، ومن المهم جدا بالنسبة لي، دخول الرياضيين الجزائرين في المنافسات”.


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