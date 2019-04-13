برناوي: “منحنا الإعانات الخاصة بالإتحاديات لمباشرة تحضيراتهم”

أكد وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، منحه الإعانات الخاصة بالإتحاديات الرياضية الوطنية، لتسهيل تحضيراتها للإستحقاقات الرياضية المقبلة.

وصرح سليم رؤوف برناوي، لتلفزيون “النهار”: “منحنا الإعانات اللازمة للإتحاديات، خاصة منها المقبلة على المنافسات الرياضية”.

وأضاف: “اتخذنا هذا الإجراء المستعجل، لتسهيل تحضيرات الإتحادات الوطنية، لضمان تأهلها للمنافسات المقررة في 2020”.

وتابع الوزير برناوي: “هذه أول سنة لي على رأس وزارة الشباب والرياضة، ومن المهم جدا بالنسبة لي، دخول الرياضيين الجزائرين في المنافسات”.