“برناوي” مُتهم بتجاوز صلاحياته!

إتهمت 11 رابطة تابعة للإتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية، وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوافد الجديد عليها، “سليم برناوي”، بالتدخل فيما لايعنيها.

وقاطعت هذه الرابطات الجمعية العامة الإستثنائية، مُعتبرين بأن الوزارة تجاوزت صلاحياتها، وفقا لما أشارت إليه وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس.

ويُطالب أعضاء المكتب الفيدرالي، بضرورة المُرور على الجمعية العامة العادية أولا، من أجل مُناقشة الحصيلتين الأدبية والمالية، إحتراما للقانون ولهم.

يُشار بأن الإتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية كانت على موعد مع “جمعية إستثنائية”، ولكنها اُجلت، للجمعة بسبب عدم إكمتال النصاب القانوني.