برناوي :”مُناقشة إقصاء المنتخب المحلي ليس من إختصاصي”

الرياضة
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برناوي :”مُناقشة إقصاء المنتخب المحلي ليس من إختصاصي”
بقلم إسماعيل عشاش

رفض عبد الرؤوف سليم برناوي، وزير الشباب والرياضة، الحديث مُطولا عن الإقصاء المُر الذي تعرض له المنتخب الوطني المحلي.

وصرّح قائلا لـ”النهار” :”إنهزام المحليين أمر من مهام الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وهم أهل الإختصاص، ولن نتدخل فيما لا يعنينا”.

وأضاف :”أهل مكة أدرى بشعابها، ومهمتنا مُقتصرة على الدعم، وهذا الأمر أشرنا إليه مرار وتكرار”.

ورفض الرجل الأول في الرياضة الجزائرية، التطرق لإمكانية حدوث تغييرات داخل المنتخب المحلي.

وقال :”الهزيمة لا تعني بالضرورة التغيير، يُمكن أن نُحولها الى إنتصار، بالتعلم من الدرس”.


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