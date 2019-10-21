برناوي :”مُناقشة إقصاء المنتخب المحلي ليس من إختصاصي”

رفض عبد الرؤوف سليم برناوي، وزير الشباب والرياضة، الحديث مُطولا عن الإقصاء المُر الذي تعرض له المنتخب الوطني المحلي.
وصرّح قائلا لـ”النهار” :”إنهزام المحليين أمر من مهام الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وهم أهل الإختصاص، ولن نتدخل فيما لا يعنينا”.
وأضاف :”أهل مكة أدرى بشعابها، ومهمتنا مُقتصرة على الدعم، وهذا الأمر أشرنا إليه مرار وتكرار”.
ورفض الرجل الأول في الرياضة الجزائرية، التطرق لإمكانية حدوث تغييرات داخل المنتخب المحلي.
وقال :”الهزيمة لا تعني بالضرورة التغيير، يُمكن أن نُحولها الى إنتصار، بالتعلم من الدرس”.
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