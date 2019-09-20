برناوي: ” نتمسك بالتكوين لرؤية المزيد من بوداوي بونجاح وبن سبعيني”

جدد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي تمسكه بالإعتماد على مدارس التكوين في الأندية الجزائرية والسير على خطى نادي بارادو.

وتحدث برناوي في إتصال هاتفي عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة عن التكوين قائلا:

نحن نتمسك بالتكوين لأننا نرغب في رؤية العديد من بوداوي بونجاح، وبن سبعيني..الجديد أننا بصدد إنشاء مراكز تكوين في أندية الجنوب”.

وتحدث برناوي كذلك هن مشكل الملاعب في العاصمة التي تضم أكبر عدد من الأندية قائلا:

“ملعب رويبة سيعود للعمل مجدد نحن في إتصال مباشر مع والي الجزائر من أجل إحتضان المباريات في هذا الملعب”.

وأضاف: “يجب أن لا نركز على العاصمة في إنشاء الملاعب لم لا يتم إنشاء ملاعب في ورقلة وبشار لأن الجنوب هو مستقبل الجزتائر في كل المجالات ومن بينها المجالات الرياضية”.