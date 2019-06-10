برناوي: “نهائي الكأس كان ناجحا ومن النادر مشاهدت مباراة بدون إصابات”

إعتبر وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي، أن نهائي كأس الجمهورية، كان عرسا ناجحا، رغم إعترافه بتسجيل بعض النقائص والتجاوزات.

وصرح الوزير برناوي، في حوار حصري لتنلفزيون “النهار”: “نحن نستقبل الإنتقادات بصدر رحب، وبدورنا نعترف بوجود بعض النقائص وتسجيل بعض التجاوزات وبعض أعمال الشغب، قبل بداية المباراة، وحتى قبل دخول الوفد الرسمي إلى الملعب”.

وأضاف: “للأسف هذه الأمور ليست جديدة على ملاعبنا، حيث سجلنا هذه الأسابيع تجاوز العنف ميادين كرة القدم، وإنتقل حتى إلى القاعات الرياضية”.

وتابع : “مرة أخرى أبارك النص القانوني الذي صادقت عليه الحكومة، والمتعلق بسلامة المواطنين والأنصار، وأتمنى بدخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن تقل أعمال الشغب”.

وأردف: “أتمنى أن تسود ثقافة المناصرة في ملاعبنا، وأن تسود الروح الرياضية، ونتمنى أن يتحلى كل شخص بمسؤوليته، من أجل أن يسود الوعي، وأن نواكب الدول المتقدمة من الجانب الرياضي”.

وختم الوزير برناوي: “بالعودة إلى مباراة الكأس، أعتقد أنها كانت عرسا حقيقيا وناجحا، نظرا لعدم تسجيل أي إصابات من جانب الأنصار، وحتى من جانب عناصر الأمن”.