برناوي: ” هذا ليس مشكل منشطات..بل مشكل إنحراف”

أكد وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي أن الرياضة الجزائرية تواجه مشكل إنحراف السلوك العام، وليس مشكل تعاطي المنشطات فقط.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن قضية تعاطي مواد محضورة في عالم كرة القدم، على هامش تواجده في أحد المنافسات المخصصة للملاحة الشراعية اليوم الثلاثاء قائلا:

“كنا نقول أننا أمام مشكل فحص المنشطات..لكن هذا ليس مشكل المنشطات بل مشكل إنحراف، وليس إنحراف رياضي فقط بل على السلوك العام”.

وأضاف: ” هناك قانون دولي واضح ينص على معاقبة كل رياضي يتناول هذه المادة ..وكل واحد يغلط عليه أن يتحمل مسؤوليته”.

وفيما يخص الإحراءات التي ستتخذها وزارة الشباب والرياضية قال رؤوف برناوي:

“ليست الوزارة من تتخذ الإجراءات لأن القوانين واضحة، وتنص على معاقبة كل لاعب لمدة أربع سنوات “.