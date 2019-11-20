برناوي: ” هناك حرب مصالح.. ولم نطو صفحة الخلاف مع اللجنة الأولمبية”

الرياضة
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برناوي: ” هناك حرب مصالح.. ولم نطو صفحة الخلاف مع اللجنة الأولمبية”
بقلم يونس رزيق

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، وجود حرب مصالح في تمويل الرياضيين المشاركين في بطولات عالمية، وهو ما تسبب في أزمة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

ويرى برناوي أن هيئة بيراف تمول الرياضيين بطريقة غير قانونية وأن هذه العملية تدحخل في صلاحية الإتحادات الرياضية.

وأجرى وزير الشباب والرياضة حوارا مطولا مع وكالة رويترز العالمية تحدث من خلاله عن إنجازات المنتخب الجزائري مؤخرا قائلا:

“لم نطو صفحة الخلاف مع اللجنة الأولمبية رغم أنني التقيت برئيسها في كثير من المناسبات. نحن لم نتدخل في مهام اللجنة الأولمبية لكننا نحكتم إلى قانون، يجب الرضوخ إليه”.

وأكمل: “هذه الهيئة تقوم بمهام ليست من صلاحياتها غير أننا تدخلنا وقمنا بفرض الانضباط”.


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