برناوي وبيراف يُعزيان في وفاة قايد صالح

عزى عبد الرؤوف سليم برناوي ومُصطفى بيراف، على لسان وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائري، الجزائريين في وفاة قايد صالح.

وترحم برناوي على نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق قائلا :”إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجرنا

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.

وواصل :”ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعوناللهم اغفر له وارحمه وتقبله مع الأنبياء ورفاقه من الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

وختم :”جزاك الله عنا وعن الجزائر وشعبها خير الجزاء”.

وجاء تعزية “الكوا” على الشكل التالي :”نتقدم بأحر التعازي للعائلة العسكرية وللشعب الجزائري إثر وفاة نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق”

“وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”

صدق الله العظيم