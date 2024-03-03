برناوي: وفاة 45 شخصا إختناقا بالغاز منذ بداية 2024

كشف نائب مدير الإحصآئيات والإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية الرائد نسيم برناوي، عن تسجيل 45 حالة وفاة تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية العام الجاري. مع الشروع في وضع أجهزة الكشف عن هذه المادة السامة على مستوى المنازل. كخطوة احترازية لتفادي مزيد من حالات الاختناق.

وأضاف الرائد برناوي لدى نزوله في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية، أن آخر حادث سجلته مصالح الحماية المدنية كان أمس بوفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة بوسط مدينة تيزي وزو. جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون الذي تسرب من مدفأة منزلهم العائلي.

كما كشف برناوي، أنه تم وضع فرق الدعم والتدخل في حالة تأهب قصوى نظرا للتقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها شتى ولايات الوطن. والتي أفضت الى تسجيل أزيد من 3300 تدخلا في اليوم خاصة بالمناطق الشرقية سواء في منازل المواطنين او المنشآت العمومية. التي شهدت تراكم مياه الامطار بشكل كبير.

وأشار الرائد برناوي إلى ضرورة وعي المواطنين الذين يتوافدون على المناطق الجبلية من خلال انتظار صلاحية النشرية الجوية الخاصة باضطرابات الطقس تفاديا لصعوبة التنقل الى المسالك الوعرة الجبلية وكذا تجنب ظواهر غلق الطرقات والازدحام المروري وانزلاق الطرقات.

وفي ذات السياق ذهب برناوي إلى توظيف منصات رقمية تسهل التدخلات في الميدان مع استخدام الساتل. كوسيلة تكنولوجية في تسهيل التنبؤ بالمخاطر الكبرى. وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للفضاء والكوم سات.

كما تطرق برناوي إلى اعتزام المصالح برمجة قريبة لأربع دورات تكوينية لفائدة المواطنين في مجال الإسعافات الأولية. على أن تدوم أول دورة 21 يوما بمعدل ساعتين في اليوم لتلقي التكوين والمعلومات في الإنقاذ وإخماد الحرائق.

وتحسبا لموسم الاصطياف، أشار برناوي إلى تسخير 25 من طائرات هلكوبتر إطفائية لإخماد الحرائق على مستوى المناطق الغابية. من طرف الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي كإجراء احترازي. وخطة وقائية لمكافحة هذه الظاهرة التي تتكرر خلال كل صائفة.