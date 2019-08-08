برناوي يتدارك عبارة “الرياضيين مفششين.. تاع GEL برك”

إستقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي اليوم الخميس بمكتبه الملاكمين إلياس عبادي، وشادي عبد القادر.

وكان إستقبال الوزير للممثلي المنتخب الوطني للملاكمة من أجل توضيح الرؤية بخصوص تصريحاته الأخيرة التي صنعت جدلا كبيرا.

وكان وزير الشباب والرياضة سليم برناوي قد وصف بعض الرياضيين بـ “المفششين تاع GEL برك” خلال مقارنته لبعض الرياضيين في كوبا الذين يستعملون عجلات مطاطية ومطرقة خلال التدريبات.

وأكد الملاكم إلياس عبادي عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك أن الوزير أخبره أنه لم يكن يقصد رياضيي الملاكمة في حديثه.