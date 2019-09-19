برناوي يرد على براهمية: ” قطاع الرياضة شوّه من طرف الدخلاء”

ردّ وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي على تصريحات عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية عمار براهمية بطريقة صارمة.

وأكد الوزير أن قطاع الرياضة يعيش فترة تشويه من طرف الدخلاء الذين يحاولون كسب صفة البطولة لأنفسهم وقال:

” قطاع الرياضة شوه من طرف الدخلاء وبعض الأشخاص حاولوا أن يصنعوا من أنفسهم أبطالا”.

وأضاف: ” أنا وزير أولمبي شاركت مرتين في الأولمبياد وكل الطاقم العامل معي أولمبي، لم نمارس الرياضة باش نروحو نحوسو أو السياحة في وقتنا حصدنا الألقاب”.

وإختتم حديثه قائلا:” الناس كانت حاب تروح تحوس.. ما شي مع المنتخبات الوطنية خلاص وقت التحواس”.