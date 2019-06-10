برناوي يرد على منتقديه بعد رفع تحدي تنظيم المونديال

ردّ وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف برناوي على منتقذيه بعد تصريحه بأن الجزائر قادرة على تنظيم نهائيات كأس العالم، فيما فشل في تنظين نهائي كأس الجمهورية.

وتحدث “برناوي” في تصريح حصري للنهار على تصريحاته السابقة بخصوص قدرة الجزائر على تنظيم نهائيات كاس العالم قائلا:

“المغرب الشقيق ترشح لتنظيم المونديال وتم قبول ملف ترشيحه، إلا أنه خسر الرهان أمام أمريكا وبما أن الملف تم قبوله فهذا يعني أنهم يملكون الإمكانيات لتنظيم المونديال، ودولة السنغال الشقيقة ستنظم الألعاب الأولمبية للشباب 2022، وأنا أعتقد أن الجزائر أكبر وأحسن بلد في إفريقيا ولديها الإمتيازات في جميع المجالات، على غرار الرياضة المجانية بالإاضفة إلى التعليم والعلاج المجاني وحتى المواد الأولية مدعمة من الحكومة وأنا أعتقد أن الجزائر أحسن بلد في إفريقيا ولا يمكنني كمسؤول أن أهين بلادي أو أستصغرها”وأضاف: ” فرق أن تنظم مباراة واحدة أو تنظم مونديال”