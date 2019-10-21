برناوي يستقبل إدارة “إتحاد العاصمة”

استقبل “رؤوف برناوي” وزير الشباب والرياضة إدارة إتحاد العاصمة المتمثلة في “بوعلام شندري” رئيس الفريق ومنير دبيشي السكرتير العام.

وجاء في بيان نشرته إدارة النادي العاصمي، أن الوزير استقبل إدارة الفريق رفقة بعض الأنصار وطالبهم بمنحه ملف فيه كل الوثائق.

وهذا ما فعلته إدارة “سوسطارة” التي أرسلت الملف إلى وزارة الشباب والرياضة أمس الأحد.

وأكدت إدارة الفريق العاصمي أنها قامت بعدة مراسلات مرفوقة بالوثائق اللازمة لذات الجهة منذ شهر جويلية الماضي.