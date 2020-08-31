برناوي يعلن ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية

أعلن الوزير السابق للشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، اليوم الإثنين، ترشحه رسميا، لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية.

ونشر برناوي، رسالة جاء فيها: “بتواضع كبير، وبشعور بالمسؤولية، يشرفني أن أعلن ترشحي لرئاسة لجنتنا الأولمبية الوطنية، لبناء لجنة أولمبية نشطة، وحديثة، خدمة للرياضيين”.

وتحدث رؤوف سليم برناوي، عن عاشته اللجنة الأولمبية الوطنية مؤخرا، قبل أن يذكر بمشواره الرياضي، وما حققه كرياضي، ثم كمدرب وطني، وحكم دولي في رياضة المبارزة، إلى أن بلغ ترأس وزارة الشباب والرياضة.

وختم سليم رؤوف برناوي، رسالته هذه، بالحديث عن خطة عمله، موضحا أنها تترجم في 33 إجراء، سعمل من خلاله على بناء لجنة أولمبية نشطة وحديثة.