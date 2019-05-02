برناوي يعيّن رؤساء اتحاديات في مناصب «ديجياس» وبلعياط مديرا عاما للرياضة

«النهار» تنشر القائمة الاسمية للتغييرات في المديريات الولائية للشباب والرياضة

أجرى وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، حركة تغييرات في قائمة مديري الشباب والرياضة في عدد من الولايات.

التي كانت تشهد فراغا في مناصب مديري «الديجياس»، وتعاني من مشاكل في التسيير لغياب المديرين.

أين تم ولأول مرة تعيين عدد من رؤساء الاتحاديات الرياضية مديرين ولائيين للشباب والرياضة، بتعيين كل من رئيس اتحادية الكاراتي، سليمان مسدوي.

ورئيس اتحادية المصارعة رابح شباح والعربي عبد اللاوي رئيس إتحادية رفع الأثقال، في مناصب «ديجياس» بولايات أم البواقي وتيزي وزو والبويرة على التوالي.

كما مسّ التغيير أعلى هرم في الإدارة المركزية للوزارة، بتنصيب نذير بلعياط مديرا عاما للرياضة بالنيابة، مكان محمد لمين بختي، الذي طلب الرحيل عن مبنى أول ماي لأسباب عائلية.

وتم تحويله لمنصبه السابق مديرا للشباب والرياضة لولاية تيبازة، مكان محمد مالاوي الذي تم تعيينه مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى.

التي انهيت مهام مديرها من طرف الوزير برناوي قبل أيام بسبب فضيحة غرق طفل في مسبح عين الدفلى. هذا وعين الوزير برناوي مدير الديوان الأسبق.

الحاج أحمد شراك، مديرا للشباب والرياضة في ولاية غليزان، فيما عين المدير السابق للشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، عبد الرحمان إلطاش.

مديرا للوكالة الوطنية لترفيه الشباب «أنالج»، وينتظر أن يعيّن مستشارا آخر في الرياضة في منصب مدير الشباب والرياضة بولاية تبسة.

هذا وكانت المفتشة السابقة في الوزارة، زوليخة تهمي، قد عينت في منصب مفتشة عامة للوزارة مكان ناصر بكري، منتصف الشهر الماضي.

بعدما كانت تشغل منصب مديرة بالنيابة للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب، الذي ينتظر أن يعين مدير جديد له خلال أيام.

تجدر الإشارة إلى أن التغييرات التي أعلن عنها الوزير السابق، محمد حطاب، على مستوى مديريات الشباب والرياضة في 31 ولاية في وقت سابق، تم تجميدها حاليا.