برناوي يكشف حقائق وخلفيات رغبة زطشي في الإستقالة من “الفاف”

كشف وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، حقيقة رغبه رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي في الإستقالة من منصبه، وخلفيات هذا القرار.

وصرح سليم رؤوف برناوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الكل يعلم أن رئس “الفاف”، كان متعبا وتلقى العديد من الإنتقادات مؤخرا”.

وأضاف: “التشكيك في شرعيته، كرئيس لـ”الفاف”، آلامه كثيرا، بالإضافة الى الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها قبل، وبعد “الكان””.

وكشف برناوي: “زطشي، كلمني قبل نهائي “الكان”، أين أعلمني برغبته في الإستقالة مباشرة بعد نهائي “الكان”، وطالبته بالتريث”.

وتابع: “حتى بعد التتويج بـ”الكان”، زطشي بقي مصرا على قراره، بالنظر للإنتقادات التي تلقاها، رغم تتويجنا بـ”الكان”. وأظن أن ردة فعله كانت مبررة وأي شخص كان سيفكر بنفس الطريقة”.