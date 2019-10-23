برناوي يكشف قيمة مداخيل ودية الخضر أمام كولومبيا

الرياضة
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برناوي يكشف قيمة مداخيل ودية الخضر أمام كولومبيا
بقلم كريم.تيغرمت

كشف وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي، قيمة مداخيل، المباراة الودية الأخيرة، التي خاضها المنتخب الوطني أمام نظيره الكولومبي.

وصرح رؤوف سليم برناوي، حصريا لتلفزيون “النهار”: “الجماهير لا تدرك أن مداخيل ودية الجزائر أمام كولومبيا، من بيع التذاكر، بلغت 1 مليون أورو”.

وأوضح وزير الشباب والرياضة: “تذاكر المنصة الشرفية، لملعب “بيار موروا” بيعت في هذه المباراة بـ250 أورو”.

وقارن رؤوف سليم برناوي، هذه المداخيل، بمداخيل ودية الكونغو الديمقراطية، التي جرت بملعب “تشاكر” بالبليدة، أين بيعت 3 ألاف تذكرة فقط.


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