“برناوي” يكشف مادار بينه وبين بلماضي قبل الكان !!

تحدث وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” عن الناخب الوطني “جمال بلماضي”.

وقال “برناوي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأربعاء على حصة “صدى الكان” في تلفزيون النهار.

“زرت المنتخب الوطني قبل تنقله لقطر لإجراء تربص تحضيري ووجدت اللاعبين متخوفون نوعا ما”.

“جمعني حديث جانبي مع الناخب الوطني جمال بلماضي وحاولت الخروج في حديثنا عن المألوف”.

“مازحته نوعا ما وإستعملت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم”تفاءلوا خيرا تجدوه”.

“بعد تنقلي إلى مصر إلتقيت بلماضي قبل أول مباراة ضد كينيا وقلت له تفاءلوا خيرا فأكمل هو كلمة تجدوه”.