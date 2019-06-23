“برناوي” يكشف “هفوات” المصريين في تنظيم “الكان”!

وجه وزير الشباب والرياضة، رسالة مُشفرة، مؤكدا وقوع المصريين في الكثير من الهفوات وذلك ورغم تنظيمهم لحفل إفتتاح العالمي للكان.

وقال لتلفزيون “النهار” :”صحيح أن التنظيم كان مُحكما على العموم، ولكن النقائص موجودة، ولكوننا أشقاء فإننا نتجاوز مثل هذه الأمور”.

وواصل :”نحن نتجاوز التفاصيل، على سبيل المثال هناك مُشكل في بيع التذاكر، كما أن الوصول الى الملاعب لم يكن بالهين”.

وختم :”في حفل الإفتتاح إضطررنا للتنقل لملعب القاهرة، قبل أربعة ساعات كاملة عن الموعد، ولكننا لا نُضخم الأمور”.

وألمح “برناوي” بأن مثل هذه النقاط لو وقعت في دورة نُظمت في بلادنا، لأقام الكثيرون الدُنيا من أجل “تفصيل بسيط”.