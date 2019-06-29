برناوي ينفي :”لاعبو الخضر لم يبيتوا في العراء”

نفى وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، قطعيا، أن يكون لاعبو المنتخب الوطني لكرة الطائرة باتوا في العراء في “كوبا”.

وأوضح الرجل الأول في الرياضة الجزائرية بأن الصور التي إلتُقطت لـ”الخضر”، مُبالغ فيها كثيرا، وبأنهم يتواجدون الآن في فُندق فخم.

وأضاف :”مثلما يعلمه الجميع مُدرب المنتخب الوطني، كوبي الجنسية، وأراد إستقبال اللاعبين في بيته خلال ليلتهم الأولى عندما وصلوا هناك”.

وأشار في نهاية المطاف لوصول مُحاربي الصحراء الى كوبا في حدود الثالثة صباحا، قبل أن يتم التكفل بهم بصفة سريعة.