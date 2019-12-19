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برناوي يهاجم بيراف بخصوص شراء قاعات رياضية من سلوفينيا

الرياضة
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برناوي يهاجم بيراف بخصوص شراء قاعات رياضية من سلوفينيا
بقلم يونس رزيق

هاجم وزير الشباب والرياضة، عبد الرؤوف سليم برناوي، رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف بخصوص شراء قاعات رياضية هوائية من سلوفينيا.

وكانت بعثة من اللجنة الأولمبية الجزائرية بقيادة رئيسها مصطفى بيراف، قد تنقلت إلى العاصمة السلوفينية “ليوبليانا” لإقتناء 4 خيمات هوائية من علامة “DUOL”.

وقال برناوي بخصوص هذه الصفقة: “سمعنا بأن جمعية ستشتري من الخارج قاعات رياضية مستعملة، لكن للأسف هذه القاعات تباع هنا في الجزائر بالدينار”.

وأضاف: ” تلك القاعات الرياضية التي سيتم شراؤها من الخارج هي قاعات مستعملة ويبلغ سعرها مليون و400 ألف أورو”.


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