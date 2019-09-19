“برناوي” يُهاجم “بيراف” بسبب “زطشي”

فتح وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” النار على اللجنة الأولمبية الجزائرية ورئيسها “مصطفى بيراف”.

وقال “برناوي” خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس:”لم أرى من قبل رسالة تهنئة توجه للطاقم الفني واللاعبين فقط وتتجاهل الإتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

“اللجنة الأولمبية الجزائرية بعثت رسالة تهنئة لبلماضي واللاعبين بعد التتويج القاري وتجاهلت رئيس الفاف خير الدين زطشي”.

“زطشي رجل متطوع ولاتهمه الأموال والجميع يعلم أنه رجل أعمال وجاء للفاف من أجل تطوير كرة القدم الجزائرية فقط”.