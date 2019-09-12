برناوي يُوجّه رسالة شديدة اللهجة للأندية الجزائرية !

وجّه “روؤف برناوي” وزير الشباب والرياضة، رسالة شديدة اللهجة للأندية الجزائرية التي باتت تصرف أموالا معتبرة لشراء اللاعبين على حساب التكوين.

وقال “برناوي” في تصريح للإذاعة الوطنية: “التسيير الذي ميّز أندية الرابطة الأولى والثانية لحد الآن أبان عن فشله وهو غير ناجح”.

وأضاف: “باستثناء نادي بارادو الذي جني أموالا كبيرة عبر بيع عدة لاعبين ولم يقم بالانتداب أبدا”.

وحسب برناوي فان الرياضات الجماعية وقعت هي الأخرى في المآزق نفسه وتعاني من شح في مصادر التمويل ( كرة السلة، الكرة الطائرة وحتى كرة اليد) وعليها أن تنتهج سياسة تسيير مغايرة لما تقوم به حاليا .