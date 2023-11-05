برناوي: 105 قتيل إختناقا بالغاز هذه السنة

قال نسيم برناوي نائب مدير الإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم إطلاق حملة تحسيسية كبرى ضد مخاطر الإختناق بالغاز والفيضانات تحسبا لفصل الشتاء وتفادي الأرقام المهولة التي يتم تسجيلها سنويا من الوفيات.

وأشار برناوي في تصريح “للنهار”، أن الحملة التحسيسية تأتي من أجل التقليل من اصابات الاختناق والفيضانات والأمطار الموسمية. مشيرا إلى أنه تم تسطير برنامج الوقاية السنوي من قبل الحماية المدنية كل سنة وهي من أكبر الحملات التحسيسية في فصل الشتاء والتي تدوم إلى أواخر شهر مارس.

وأوضح برناوي في ذات السياق، أن الحملة التحسيسية تتمحور أساسا على عامل صيانة الأجهزة الكهرومنزلية على غرار السخان والمدافئ قبل بداية الإستعمال. مشيرا إلى أنه خلال سنة 2022 تم تسجيل وفاة 111 شخصا إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون. كما أنه تم هذه السنة تسجيل وفاة 105 شخصا إختناقا بالغاز ولم تنته السنة بعد.

وكشف برناوي، أنه ومن خلال التدخلات تم ملاحظة عدة أخطاء متكررة نظرا لعدم معرفة كيفية استهلاك هذه الاجهزة. بالإضافة كذلك إلى مشكل التهوية الذي يعد عاملا رئيسيا في الوفاة بالغاز. ناهيك عن وضع سخان الماء داخل الحمام الماء أكبر خطأ .

أما فيما يخص الفيضانات والسيول، فقد تم تسجيل 12 ضحية وإنقاذ 700 شخص أثناء السيول الجارفة وقطع الطريق اثناء السيول