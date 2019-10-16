برناوي: “600 مليون أورو ستجعل من وهران قبلة الرياضة في البحر التوسط”

أبدى وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، رضاه عن تقدم الأشغال بالمنشآة الرياضية في وهران، التي ستصبح قبلة الرياضة في البحر الأبيض التوسط.

وصرح عبد الرؤوف سليم برناوي لتلفزيون “النهار”: “نحن راضون بمدى تقدم الأشغال بالمنشآة الرياضية في وهران، خاصة من حيث النوعية التي تعد من الطراز العالي جدا”.

وأضاف الوزير: “تخصيص 600 مليون أورو، هو مبلغ ضخم جدا، سيسمح لوهران، بأن تصبح قبلة الرياضة في البحر الأبيض المتوسط”.

يذكر أن مدينة وهران، ستحتضن الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقرر إجراؤها سنة 2021.