برناوي: “75 مليون دولار الميزانية التقديرية للألعاب المتوسطية 2021”

كشف وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، بأن الميزانية التقديرية لألعاب البحر المتوسط 2021، المقررة بوهران، قدرت بـ75 مليون دولار.

وصرح الوزير برناوي، لـ(و.أ.ج) خلال اجتماع تنسيقي بأعضاء لجنة تنظيم هذه الألعاب: “الميزانية التقديرية لألعاب البحر المتوسط 2021، قدرت بـ75 مليون دولار”.

وأضاف: “يفصلنا 26 شهرا عن انطلاق النسخة الـ19 للألعاب المتوسطية، التي تعد تحديا للجزائر المتعودة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ذات الطابع الإفريقي والدولي”.

وتابع: “الجزائر نظمت السنة الماضية الألعاب الإفريقية للشباب، وهي تظاهرة كلفت الخزينة مبلغ 500 مليار سنتيم”.

وأردف الوزير برناوي: “تعلق اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية آملا كبيرة على مدينة وهران، لإعادة بعث هذه المنافسة في صورة جديدة”.

“ينبغي أن يكون هناك رد فعل إيجابي للإستثمار مقابل تنظيم مثل هذا الحدث، الدولة لن تدخر أي جهد لترقية صورة الجزائر، لكن علينا ألا نهمل الأمور التي تصنع الفارق”.