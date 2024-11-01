برنتفورد وليستر يستهدفان التعاقد مع مازة.. وويستهام الأقرب لضمه

كشف موقع “مينوت أنفو” الفرنسي في خبر وصفه بـ “الحصري” عن استهداف ثلاثة أندية إنجليزية التعاقد مع الدولي الجزائري ابراهيم مازة .

وقال في تقرير له، اليوم الجمعة، إن نادي ويستهام يونايتد رصد مبلغ 25 مليون أورو للتعاقد مع عدد من اللاعبين، أبرزهم ابراهيم مازة، الذي يعتبر صفقة ناجحة في حال الظفر بخدماته بالنظر إلى صغر سنه.

كما أكد المصدر نفسه اهتمام نادي ليستر سيتي الذي يملك ذكريات جميلة جدا مع المواهب الجزائرية بالنظر إلى الإنجاز للنجم رياض محرز مع نادي الثعالب.

كما يوجد نادي برينتفورد على خط التعاقد مع الموهبة الجزائري، وهو مستعد لتقديم عرض مالي للظفر بخدماته.

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