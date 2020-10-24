برنت ينهي تداولات الأسبوع دون 42 دولارا للبرميل

أنهى خام البرنت تداولات الأسبوع دون 42 دولارا للبرميل.

أفادت وكالات دولية، اليوم السبت، أن النفط أنهى آخر جلسات الأسبوع على تراجع بنسبة 2 بالمائة.

تراجع أسعار البرنت جاء في ظل زيادة مرتقبة لإمدادات ليبيا من الخام والمخاوف بشأن الطلب الناجمة عن تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وهبطت أسعار الخام بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها رفعت حالة القوة القاهرة على الإصدرات من ميناءين رئيسيين، وإن الإنتاج قد يبلغ مليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع.