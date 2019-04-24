برندت الجزائر تطلق لأول مرة خدمة “الرضا أو التعويض”

أطلق قسم الهواتف النقالة، لبرندت الجزائر، لأول مرة، خدمة، “الرضا أو التعويض”، على هاتفه الذكي الجديد “B-ONE”.

وحسب بيان للشركة، اليوم الأربعاء، فإن خدمة “الرضا أو التعويض”، تمنح للمستهلك، إمكانية الإستمتاع بفترة تجريبية، قبل أن يقتنع بالمنتوج.

وبهذا يمنح برندت موبايل، فرصة لجميع عملائه الجدد، فرصة اكتشاف هاتف “B-ONE”، الذي تم اطلاقه في مارس الماضي بالسوق الجزائرية.

وهذه الخدمة الجديدة “الرضا أو التعويض”، صالحة لمدة شهر، من 23 أفريل إلى 23 ماي 2019.

حيث يمكن للمستهلكين شراء هاتف “B-ONE””، ويتم تعويضهم إذا لم يكونو راضين عن الجهاز.

بالإضافة إلى استفادتهم من تخفيض استثنائي بقيمة 7600 دج، على الهاتف، خلال هذه الفترة.

وتسعى برندت الجزائر من خلال هذه العملية، إلى التقرب من المستهلكين.

كما تقدم برندت الجزائرـ ضمانا لمدة سنة على أجهزتها المحمولة، وتوفر كذلك خدمة مابعد البيع، في جميع أنحاء التراب الوطني.

للتذكير، فإن المولود الجديد “B-ONE”، المعنى بعرض الرضا أو التعويض، يتميز بشاشة محسنة بنسبة 9:19، وزجاج سميك من الأمام والخلف، كما قامت برندت بدمج التقنيات اللازمة للحصول على نتيجة استثنائية للصورة.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم الإطلاع علة موقع الشركة الإلكتروني، WWW.BRANDT.DZ، أو عن طريق الاتصال على الرقم 3314.