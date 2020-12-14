برندت الجزائر تعلن عن افتتاح صالة عرض جديدة بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة

أعلنت برندت الجزائر المُصنع المحلي للأجهزة الالكترونية، الكهرومنزلية والهواتف النقالة، تحويل إدارتها العامة ومتجرها بحيدرة إلى موقع جديد بـ 216 شارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة.

ويعتبر مقر برندت الجزائر ذو مساحة أكبر تتجاوز 1500 متر مربع ويتميز بسهولة وصول الزبائن و العملاء إليه.

تحويل الإدارة العامة ومتجر برندت إلى مقر جديد رقم 216 حي حسيبة بن بوعلي.

وحسب بيان لبرندت تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، فإن الهدف من هذا الانتقال إلى المقر الجديد لشركة برندت الجزائر هو الاقتراب أكثر من عملائها في العاصمة وفي ظروف أفضل.

كما أكد أن هذه العملية ليست سوى بداية لاستراتيجية طموحة تنفذها العلامة لتطوير أنشطتها في الجزائر، وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

يجمع المتجر الجديد لبرندت بشارع حسيبة حسب ذات البيان بين الحداثة والأناقة، حيث فكرت المؤسسة في زبائنها بتجهيز فضاءات تسمح لهم بالتجول بسهولة وتجربة المنتجات بكل أمان.

و نجحت براندت الجزائر في خلق مساحات في متجر برندت الجديد الذي تزيد مساحته عن 500 متر مربع.

ناهيك عن كل هذا الفضاء، فقد وضعت برندت الجزائر الرقم القصير لخدمة زبائنها (3314)، يستقبل المكالمات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءً.