برندت تفتح متجرين جديدين في العاصمة

افتتحت الشركة الرائدة في مجال الأجهزة الكهرومنزلية برندت، متجرين جديدين في الجزائر العاصمة، يوم أمس الإثنين.

وافتتحت الشركة هاذين المتجرين الجديدين، بغرض تحسين شبكة نقاط البيع الخاصة بها.

ويقع المتجر الجديد الأول بشارع بورابيا الكائن برقم 61 -شارع فيدال وسانت رافائيل سابقا. كما يقع المتجر الثاني، في شارع مصطفى مغنوش ببئر خادم رقم 42.

كما تعرض برندت، في المتجرين، مجموعة واسعة من منتجات براندت من ثلاجات، غسالات، مكيفات هواء، تلفزيونات، أجهزة طهي واخرى.

والغرض من هذه المتاجر الجديدة هو تقريب العلامة من مستعمليها وزبائنها القاطنين بالجزائر العاصمة.

وفي نفس الصدد، فقد وضعت برندت الجزائر الرقم القصير لخدمة زبائنها 3314، لإستقبال المكالمات. وذلك من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءا. ويوم السبت من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساءا.

ويقود مركز الاتصال والتوجيه للشركة، فريق من المحترفين الذين يردون على جميع الطلبات والانشغالات التي يطرحها الخواص والمهنيين عن الشركة. وذلك فيما يخص منتجاتها، شبكة التوزيع الخاصة بها وخدمة ما بعد البيع.

وتهدف العلامة التجارية للأجهزة الكهرومنزلية برندت إلى مرافقة المستهلكين الجزائريين من خلال تزويدهم بمنتجات عالية الجودة باعتماد المعايير الدولية.

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