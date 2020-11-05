بروتوكول اتصال مع وسائل الإعلام تحت مسؤولية وكيل الجمهورية لإنقاذ المختطَف

كشفت سلطة ضبط السمعي البصري، أنها تسعى إلى وضع بروتوكول اتصال مع وسائل الإعلام، في مجال الإختطاف.

واوضحت سلطة الضبط، أن البروتوكول سيكون تحت مسؤولية وكيل الجمهورية لتحديد الرسائل الرسمية التي تبثها وسائل الإعلام من أجل انقاذ المختطَف.

وأشارت الهيئة، إلى وجود مساهمة لوسائل الاعلام السمعي البصري في الحفاظ على سلامة المختطف من خلال رسائل التنبيه.

وأكدت السلطة، على ضرورة احترام مجموعة من النقاط في معالجة الأخبار المتعلقة بالإختطاف، مشددا على ضرورة اسنادها لتصريحات وكيل الجمهورية.

وأضاف البيان، أن كل المعلومات المتعلقة بالاختطاف يجب أن تخضع للمراقبة القبلية من طرف وكيل الجمهورية.

ودعت سلطة الضبط، إلى احترام حساسية المشاهد من خلال الومضات الإشهارية، وتشجيع تكوين الصحفيين في تخصص هذا المجال.