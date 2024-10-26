بروتوكول اتفاق بين اتصالات الجزائر ووكالة ترقية وترشيد استعمال الطاقة

وقعت مؤسسة اتصالات الجزائر والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة على بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة ومكافحة التبذير الطاقوي.

وأوضح بيان لذات المؤسسة أن هذا الإتفاق يندرج في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. الذي تشرف الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة على تنفيذه ومتابعته.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الفعالية الطاقوية، بحيث تلتزم اتصالات الجزائر. بدمج الحلول التي تهدف إلى تقليص استهلاكها للطاقة واعتماد تقنيات مبتكرة. لتحسين استخدام الطاقة في بنيتها التحتية للاتصالات، لاسيما من خلال تطبيق نظام إدارة الطاقة، حسب البيان نفسه.

كما اوضح البيان أن اتصالات الجزائر ستطلق حملات تحسيسية وتكوينية موجهة لعمالها. وذلك بغرض ترشيد استهلاك الطاقة والحد من التبذير الطاقوي.

وبصفتها فاعلا رئيسيا في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر، تتطلع اتصالات الجزائر .من خلال هذا الاتفاق إلى المساهمة بشكل فعال في الجهود الوطنية للتحكم في استهلاك الطاقة. كما تسعى إلى تقليل بصمتها الطاقوية واعتماد نهج أكثر استدامة في عملياتها، مع دعم التنمية الاقتصادية للوطن.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة مروان شعبان.

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