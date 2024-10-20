بروتوكول تعاون بين الجزائر وموريتانيا في مجال السكك الحديدية

وقّع المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عاج بوعوني على برتوكول تعاون مع نظيره الموريتاني، المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، محمد فال تلميذي، وذلك بمدينة انواذيبو الموريتانية.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تمت مراسيم توقيع البروتكول ضمن الزيارة. التي يقوم بها وفد عن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برئاسة المدير العام إلى موريتانيا. وذلك في إطار التحضيرات الخاصة باستغلال الخط المنجمي “بشار - تندوف – غار جبيلات”. و الاستفادة من خبرة شركة سنيم الموريتانية في هذا المجال.

وتعتبر هذه الزيارة تفعيلا لتوجيهات الوصاية و السلطات العليا في البلاد بخصوص تواجد الشركات الجزائرية في محيطنا. القاري والإقليمي وكذلك الدولي، من خلال تكريس استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الناشطة في مجال النقل بالسكك الحديدية على المستويين الاقليمي والدولي، وتصدير خدمات الشركة وفروعها، لاسيما في مجال صيانة العتاد.

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